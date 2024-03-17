17 марта, 14:50Происшествия
Рогов заявил, что спецслужбы РФ пресекли покушение на доверенное лицо Путина в Бердянске
Фото: 123RF/grigorenko
Спецслужбы РФ в Бердянске пресекли покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.
"Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", – сказал он.
Вечером в субботу, 16 марта, стало известно о том, что в Бердянске сработало взрывное устройство. В экстренных службах сообщали, что никто не пострадал.
Со слов Рогова, после подрыва взрывного устройства повреждения получил объект, где находился избирательный участок.
Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.
В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.
Общественный штаб по наблюдению за выборами: все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены
Читайте также
- В Москве возбудили дело после попытки помешать выборам президента РФ
- В Санкт-Петербурге арестовали девушку за попытку поджога избирательного участка