Рогов заявил, что спецслужбы РФ пресекли покушение на доверенное лицо Путина в Бердянске

Фото: 123RF/grigorenko

Спецслужбы РФ в Бердянске пресекли покушение на доверенное лицо кандидата в президенты Владимира Путина. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главу запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова.

"Украинские террористы готовили теракт, но ничего у них не получилось. Их преступные планы были сорваны профессиональными действиями сотрудников российских спецслужб", – сказал он.

Вечером в субботу, 16 марта, стало известно о том, что в Бердянске сработало взрывное устройство. В экстренных службах сообщали, что никто не пострадал.

Со слов Рогова, после подрыва взрывного устройства повреждения получил объект, где находился избирательный участок.

Президентские выборы в РФ проходят с 15 по 17 марта. Впервые проголосовать можно онлайн.

В выборах принимают участие четыре кандидата: Владислав Даванков от партии "Новые люди", Владимир Путин в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий от ЛДПР и Николай Харитонов от КПРФ.

Общественный штаб по наблюдению за выборами: все DDoS-атаки на систему ДЭГ отражены