Росгвардеец применил оружие при задержании напавшего на губернатора Чибиса

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Офицер ОМОН Росгвардии при задержании жителя Апатитов, который напал на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса, применил табельное оружие. Об этом со ссылкой на пресс-службу областного управления Росгвардии сообщает РИА Новости.

"Росгвардеец ранил, а затем задержал нападавшего. Задержанного передали сотрудникам органов внутренних дел", – указано в сообщении.

Офицер Росгвардии принимал участие в охране общественного порядка и обеспечении безопасности на встрече Чибиса с местными жителями.

Чибис получил ранение в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес ножевое ранение. Политика госпитализировали из Апатитов в Кировск.

Нападавший был задержан, им оказался местный житель Апатитов Александр Быданов.