Глава СК поставил на контроль центрального аппарата СК расследование нападения на Чибиса

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ведомства расследование нападения на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса. Об этом сообщает ТАСС.

"Председатель СК России поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования обстоятельств нападения на губернатора Мурманской области", – указано в сообщении.

На Чибиса совершили нападение, ранив его в живот после встречи в Апатитах с местными жителями. На выходе из ДК к нему подбежал мужчина и нанес удар ножом. Политика госпитализировали из Апатитов в Кировск.

Сотрудники правоохранительных органов задержали и установили личность нападавшего – им оказался местный житель Апатитов Александр Быданов.

Главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев сообщил, что Чибис был прооперирован и находится в реанимации. Состояние губернатора оценивается как тяжелое.