05 апреля, 14:56Происшествия
Дело о покушении на Чибиса передано в центральный аппарат СК
Фото: телеграм-канал "Следком"
По поручению главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса передали в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.
Решение было принято после того, как Бастрыкин заслушал доклад руководителя регионального главка СК РФ Андрея Ефремова.
"По поручению главы ведомства в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России", – информировали в ведомстве.
После прибытия в регион следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку событиям.
Покушение на Чибиса совершили вечером 4 апреля. Мужчина напал на губернатора, когда тот выходил из ДК в Апатитах. После этого главу региона госпитализировали, позже он пришел в себя.
По данным журналистов, нападавшим является мужчина, который ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он пояснил, что ударил Чибиса из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. Против мужчины возбудили уголовное дело.
Росгвардейца, который задержал мужчину, напавшего на Чибиса, представят к награде. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул, что офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и смог предотвратить более тяжкие последствия.
Губернатор Мурманской области опубликовал видео после покушения