Дело о покушении на Чибиса передано в центральный аппарат СК

Фото: телеграм-канал "Следком"

По поручению главы Следственного комитета (СК) РФ Александра Бастрыкина дело о покушении на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса передали в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщается в телеграм-канале СК.

Решение было принято после того, как Бастрыкин заслушал доклад руководителя регионального главка СК РФ Андрея Ефремова.

"По поручению главы ведомства в регион направлены следователи, криминалисты и эксперты центрального аппарата СК России", – информировали в ведомстве.

После прибытия в регион следователи установят все обстоятельства произошедшего и дадут оценку событиям.

Покушение на Чибиса совершили вечером 4 апреля. Мужчина напал на губернатора, когда тот выходил из ДК в Апатитах. После этого главу региона госпитализировали, позже он пришел в себя.

По данным журналистов, нападавшим является мужчина, который ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он пояснил, что ударил Чибиса из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Росгвардейца, который задержал мужчину, напавшего на Чибиса, представят к награде. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул, что офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и смог предотвратить более тяжкие последствия.

