Надежда Аксенова будет исполнять обязанности главы Мурманской области

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Исполнение обязанностей губернатора Мурманской области, пока Андрей Чибис проходит лечение, возложено на заместителя главы региона Надежду Аксенову. Об этом говорится в телеграм-канале правительства региона.

"В связи с временной нетрудоспособностью главы региона исполнение обязанностей губернатора Мурманской области возложено на Надежду Аксенову", – говорится в сообщении.

На Андрея Чибиса напали 4 апреля, когда чиновник выходил из ДК города Апатиты. Сначала он находился в реанимации, но после операции губернатор пришел в себя. Его пресс-секретарь не стал пока делать прогнозы по его восстановлению.

По данным журналистов, нападавшим является мужчина, который ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он пояснил, что ударил Чибиса из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Росгвардейца, который задержал мужчину, напавшего на Чибиса, представят к награде. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул, что офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и смог предотвратить более тяжкие последствия.