Пресс-секретарь раненного ножом Чибиса рассказала о прогнозах его восстановления

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Прогнозы по восстановлению губернатора Мурманской области Андрея Чибиса после того, как на него с ножом напал мужчина, делать рано. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина в эфире телеканала "Россия 24".

Как она утверждает, на данный момент Чибис находится в постоперационном состоянии, врачи отслеживают динамику его состояния, чтобы принимать дальнейшие решения по лечению главы региона. Однако, по ее словам, сам губернатор настроен оптимистично и уже хочет вернуться к работе.

Также Сечкина сообщила, что решение о временной замене губернатора Мурманской области будет принято в ближайшее время.

Кроме того, пресс-секретарь рассказала, как произошло нападение на Чибиса. По ее словам, открытая встреча, которая широко анонсировалась среди граждан и регулярно проводилась с жителями Апатитов, была направлена на обсуждение насущных вопросов и длилась в доме культуры 4 апреля более трех часов. После нее губернатор вышел из здания и незнакомец с ножом сразу же напал на него, сообщает телеканал "360".

Нападение на Чибиса произошло вечером 4 апреля во время встречи с местными гражданами в Апатитах. Губернатор Мурманской области выходил из ДК, и в этот момент к нему подбежал мужчина, ранив главу региона ножом в область живота. Политика сразу же госпитализировали из Апатитов в Кировск.

Сотрудник Росгвардии сразу же задержал нападавшего жителя Апатитов, применив табельное оружие. Офицер ОМОНа ранил мужчину в ногу после предупредительного выстрела, а затем передал сотрудникам полиции.

В связи с этим инцидентом следователи возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности, по которой нападавшему грозит до 20 лет лишения свободы. По версии СК РФ, мужчина ранил губернатора из-за личной неприязни, хотя лично не был знаком с ним.

