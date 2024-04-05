Губернатора Мурманской области Чибиса доставили в областную больницу

Фото: телеграм-канал "Оперштаб Мурманск"

Губернатора Андрея Чибиса доставили в Мурманскую областную клиническую больницу имени П. А. Баяндина, передает Оперштаб региона в своем телеграм-канале.

"В настоящее время глава региона находится в отделении интенсивной терапии и реанимации", – отметили в сообщении штаба.

По словам министра здравоохранения Мурманской области Дмитрия Панычева, состояние Чибиса оценивается как тяжелое, но стабильное. При этом медэвакуацию губернатор перенес хорошо.

Ранее Чибиса транспортировали из Кировска с помощью санавиации. Его перевезли в Мурманск с помощью вертолета регионального Центра медицины катастроф. Состояние губернатора остается тяжелым после нападения, но в динамике – стабильным.

Нападение на губернатора Мурманской области произошло вечером 4 апреля. Когда Чибис выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями, один из присутствующих нанес ему ножевое ранение. Главу региона сразу же госпитализировали, а спустя время он пришел в себя.

По информации СМИ, нападавшим является мужчина, который до этого уже привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он рассказал, что ранил губернатора из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. На злоумышленника завели уголовное дело.

Росгвардейца, который задержал нападавшего, представят к награде. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул, что офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и смог предотвратить более тяжкие последствия.

