Чибиса транспортируют санавиацией в Мурманск

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Губернатора Мурманской области Андрея Чибиса транспортируют из Кировска в клиническую больницу Мурманска с помощью санавиации. Об этом ТАСС рассказала пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина.

Она заявила, что Чибиса перевозят с помощью вертолета регионального Центра медицины катастроф. Пресс-секретарь добавила, что губернатора сопровождает охрана.

Ранее стало известно, что состояние губернатора остается тяжелым после нападения, но в динамике – стабильным.

Нападение на губернатора Мурманской области произошло вечером 4 апреля. Когда Чибис выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями, один из присутствующих нанес ему ножевое ранение. Главу региона сразу же госпитализировали, а спустя время он пришел в себя.

По информации СМИ, нападавшим является мужчина, который до этого уже привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он рассказал, что ранил губернатора из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. На злоумышленника завели уголовное дело.

Росгвардейца, который задержал нападавшего представят к награде. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул, что офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и смог предотвратить более тяжкие последствия.

