Чибис остается в тяжелом состоянии после нападения в Мурманской области

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Состояние губернатора Мурманской области Андрея Чибиса остается тяжелым после нападения. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Дмитрий Панычев.

"Состояние Андрея Владимировича остается тяжелым, в динамике – стабильным, соответствует тяжести ранения", – приводят слова Панычева на странице регионального оперштаба в соцсети "ВКонтакте".

Министр рассказал, что Чибиса переведут в Мурманскую областную клиническую больницу. Там ему окажут всю необходимую помощь.

Покушение на Чибиса совершили вечером 4 апреля. Мужчина напал на губернатора, когда тот выходил из ДК в Апатитах. После этого главу региона госпитализировали, позже он пришел в себя.

По данным журналистов, нападавшим является мужчина, который ранее привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он пояснил, что ударил Чибиса из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. Против мужчины возбудили уголовное дело.

Росгвардейца, который задержал мужчину, напавшего на Чибиса, представят к награде. Председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн подчеркнул, что офицер ОМОН не только проявил мужество и профессионализм, но и смог предотвратить более тяжкие последствия.

