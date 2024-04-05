Супруга и дочь навестили губернатора Чибиса в больнице

Фото: телеграм-канал "Губернатор Чибис"

Супруга и дочь губернатора Мурманской области Андрея Чибиса навестили его в областной клинической больнице. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Лилия Сечкина.

"Губернатора навестили его супруга Евгения Владимировна и дочь Елизавета", – цитирует ее РИА Новости.

В своем телеграм-канале Чибис опубликовал фото с супругой и дочерью. Он также поблагодарил всех неравнодушных за поддержку и теплые слова, а также назвал семью самым дорогим, что у него есть.

Нападение на губернатора Мурманской области произошло вечером 4 апреля. Когда Чибис выходил из ДК в Апатитах после встречи с местными жителями, один из присутствующих нанес ему ножевое ранение. Главу региона сразу же госпитализировали, а спустя время он пришел в себя.

По информации СМИ, нападавшим является мужчина, который до этого уже привлекался по статье за причинение вреда здоровью. На допросе он рассказал, что ранил губернатора из-за личной неприязни, хотя не был знаком с ним лично. На злоумышленника завели уголовное дело.

Позже Чибиса доставили в Мурманскую областную клиническую больницу. Он проходит лечение в отделении интенсивной терапии и реанимации.

