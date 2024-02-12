Глава Пентагона из-за госпитализации передал полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс

Фото: ТАСС/AP/Alex Brandon

Глава Пентагона Ллойд Остин передал полномочия своему заместителю после госпитализации. Об этом со ссылкой на заявление оборонного ведомства США сообщает РИА Новости.

"Министр Остин передал исполнение своих полномочий заместителю министра обороны Кэтлин Хикс. Заместитель министра приняла исполнение обязанностей и полномочий", – заявили в пресс-службе Пентагона.

По данным ведомства, Остин продолжает находиться в больнице для проверки в связи с симптомами, указывающими на проблемы с мочевым пузырем.

Ранее стало известно, что шеф Пентагона вновь был госпитализирован. Об этом были уведомлены глава комитета начальников штабов, Белый дом и конгресс.

В декабре 2023 года Остину диагностировали рак простаты. Его доставили в больницу в январе этого года из-за появившихся после операции осложнений. 22 декабря ему провели хирургическую операцию, а 1 января Остин вновь пришлось лечь в больницу из-за воспаления мочевыводящих путей и скопления жидкости в брюшной полости.

При этом тогда глава Пентагона не сообщал никому о своих проблемах со здоровьем. В Белом доме сообщили, что в администрации президента США никто не знал о заболевании и госпитализации Остина до утра 9 января.