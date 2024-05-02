Seattle Time: в США скончался источник утечек о нарушениях при производстве Boeing

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В США скончался еще один информатор, сообщавший о нарушениях при производстве самолетов Boeing. Об этом сообщает издание Seattle Time.

45-летний Джошуа Дин ранее работал аудитором качества в компании Spirit AeroSystems, являющейся поставщиком Boeing. Дин одним из первых сообщал, что при выпуске самолета Boeing 737 Max игнорируются производственные дефекты.

В материале сообщается, что причиной смерти мужчины стал отказ органов после найденной у него в апреле бактериальной инфекции. Последние две недели он находился в критическом состоянии в больнице.

До этого в марте был найден мертвым бывший инженер Boeing по контролю за качеством Джон Барнетт, который также обращал внимание общественности на нарушения при сборке самолетов Boeing. Барнетт дал показания в рамках судебного процесса о проблемах со сборкой самолетов. 62-летний инженер работал в компании 32 года, а в 2017-м решил уйти в отставку.

Вскоре после этого тело инженера было обнаружено в его машине недалеко от отеля в Южной Каролине. По предварительным данным, причиной смерти стала рана, которую Барнетт якобы нанес сам себе.

