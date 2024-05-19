ВС РФ вновь сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Вооруженные силы России (ВС РФ) сбили еще один украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Белгородской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, очередная попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать российские объекты была предотвращена примерно в 22 часа по московскому времени.

Ранее российские ПВО уже сбивали другой дрон в небе над регионом. Позднее сообщалось, что над Белгородской областью сбили еще 3 БПЛА.

