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21 апреля, 23:30

В мире

Экс-президент Бразилии провел демонстрацию на пляже Копакабана

Экс-президент Бразилии провел демонстрацию на пляже Копакабана

Митинг против военных планов США, ЕС и НАТО проходит в Афинах

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Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару провел демонстрацию на пляже Копакабана. Он выступил там перед своими сторонниками. В речи он хвалил американского предпринимателя Илона Маска и ругал нынешнее правительство страны.

В Афинах прошел митинг против военных планов США, ЕС и НАТО. Как пишут СМИ, демонстранты собрались возле министерства национальной обороны. Ранее в Греции также завершился Марафонский марш мира.

На Шри-Ланке во время гонок по бездорожью спортивная машина въехала в толпу зрителей. Погибли семь человек, больше 20 граждан пострадали. Некоторые находятся в крайне тяжелом состоянии.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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