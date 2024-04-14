Новости регионов: сильный ливень с градом вызвал подтопления в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии низменные участки местности затопило из-за ливня с градом. Вода проникла в несколько частных домов в Нальчике, затоплен также участок дороги на улице Таманской дивизии. Сотрудники регионального МЧС пытаются минимизировать ущерб: спасатели откачивают воду и ликвидируют последствия. Пострадавших в результате сильной грозы нет.

В городах Курганской области возводят новые дамбы и укрепляют уже существующие заграждения. Так надеются сдержать разлив реки Тобол. Дело в том, что половодье находится в полусотне километров от Кургана и приближается к нему со скоростью 15-20 километров в сутки. Пик половодья ожидается до 20 апреля.

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