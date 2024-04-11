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11 апреля, 19:04

Происшествия

Девятилетний ребенок поджег квартиру соседей на востоке Москвы

Видео: телеграм-канал "ЧП / Москва"

Девятилетний мальчик на востоке столицы поджигал бумажки и кидал их с балкона, одна из них попала на балкон соседской квартиры на пятом этаже и спровоцировала пожар. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале.

По информации ведомства, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. На месте происшествия работали 27 спасателей и восемь единиц спецтехники. Спустя время специалисты потушили пожар, пострадавших нет.

С ребенком работают родители, добавили в МЧС РФ.

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Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в частном доме в 1-м Богучаровском переулке. По данным прессы, в этом здании проживают знаменитые бутовские козы.

Площадь возгорания составила 250 "квадратов". Как рассказали в столичном главке МЧС РФ, специалистам удалось локализовать пожар. Для ликвидации задействовали 42 человека и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

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