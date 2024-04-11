Девятилетний ребенок поджег квартиру соседей на востоке Москвы

Девятилетний мальчик на востоке столицы поджигал бумажки и кидал их с балкона, одна из них попала на балкон соседской квартиры на пятом этаже и спровоцировала пожар. Об этом сообщает МЧС России в своем телеграм-канале

По информации ведомства, площадь возгорания составила восемь квадратных метров. На месте происшествия работали 27 спасателей и восемь единиц спецтехники. Спустя время специалисты потушили пожар, пострадавших нет.

С ребенком работают родители, добавили в МЧС РФ.

Фотогалерея 1 из 5

Ранее сообщалось о пожаре, который произошел в частном доме в 1-м Богучаровском переулке. По данным прессы, в этом здании проживают знаменитые бутовские козы.

Площадь возгорания составила 250 "квадратов". Как рассказали в столичном главке МЧС РФ, специалистам удалось локализовать пожар. Для ликвидации задействовали 42 человека и 10 единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.

