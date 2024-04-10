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Частный жилой дом загорелся на юге Москвы. Площадь пожара составляет 250 квадратных метров, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства уточнил, что пожар произошел в здании в 1-м Богучарском переулке. По его словам, информация о пострадавших не приходила. По данным СМИ, в этом доме проживают знаменитые бутовские козы.

На месте ЧП работают экстренные службы, ведется тушение пожара.

Ранее пожар произошел в жилом доме в Нурлате в Татарстане после хлопка газовоздушной смеси. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.

Из-под завалов спасатели достали одного человека, еще троих жильцов эвакуировали из подъезда.

До этого на территории промышленной площадки в Екатеринбурге случилось возгорание, площадь которого составила более 4 тысяч квадратных метров. В пресс-службе "Уралмашзавода" (УЗТМ) уточнили, что пожар произошел не на их предприятии.

