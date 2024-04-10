10 апреля, 19:15Происшествия
Жилой дом загорелся на юге Москвы
Собеседник агентства уточнил, что пожар произошел в здании в 1-м Богучарском переулке. По его словам, информация о пострадавших не приходила. По данным СМИ, в этом доме проживают знаменитые бутовские козы.
На месте ЧП работают экстренные службы, ведется тушение пожара.
Ранее пожар произошел в жилом доме в Нурлате в Татарстане после хлопка газовоздушной смеси. Площадь возгорания составила 80 квадратных метров. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение.
Из-под завалов спасатели достали одного человека, еще троих жильцов эвакуировали из подъезда.
До этого на территории промышленной площадки в Екатеринбурге случилось возгорание, площадь которого составила более 4 тысяч квадратных метров. В пресс-службе "Уралмашзавода" (УЗТМ) уточнили, что пожар произошел не на их предприятии.