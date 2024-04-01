Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 апреля, 07:30

Происшествия

Новости мира: торнадо разрушил кварталы индийского города Майнагури

Новости мира: торнадо разрушил кварталы индийского города Майнагури

Москва официально потребовала от Киева выдать причастных к терактам в РФ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 31 марта

Пожар произошел на базе отдыха в Апшеронске

Движение перекрыли по дублеру Боровского шоссе

На Боровском шоссе в Москве зафиксирована утечка пропана из грузовика

Взрыв произошел на рыночной площади одного из городов в Сирии

На Мадагаскар обрушился разрушительный циклон "Гамане"

В ТиНАО активизировались догхантеры

Установлены личности 134 погибших в результате теракта в "Крокус Сити Холле"

Разрушительный торнадо пронесся по востоку Индии. Наиболее тяжелые последствия стихии испытал город Майнагури, где смерч уничтожил целые кварталы. По данным на 1 апреля, от удара стихии погибли четыре человека.

В ночь на 1 апреля в Израиле прошли масштабные протесты. Тысячи людей, выступающие за прекращение войны в Газе и требующие отставки премьер-министра Беньямина Нетаньяху, заняли основные магистрали городов. Тем временем канцелярия главы правительства Израиля выступила с заявлением, что у Нетаньяху успешно прооперировали грыжу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияза рубежомвидеоМаксим ШаманинАлександра Бриль
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика