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20 марта, 15:45

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Москвичи пожаловались на догхантеров, разбрасывающих отраву

Москвичи пожаловались на догхантеров, разбрасывающих отраву

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Догхантеры травят собак на территории жилого комплекса недалеко от станции метро "Коммунарка". Об этом в Сети сообщили местные жители. Многочисленные приманки с ядом и острыми предметами находили по всей территории ЖК.

Хозяйка одной из пострадавших собак сообщила, что ее питомец нашел на улице кусочки мяса с крючками. Позднее выяснилось, что животное успело проглотить несколько штук, из-за чего потребовалась срочная операция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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