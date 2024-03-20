Москвичи пожаловались на догхантеров, разбрасывающих отраву

Догхантеры травят собак на территории жилого комплекса недалеко от станции метро "Коммунарка". Об этом в Сети сообщили местные жители. Многочисленные приманки с ядом и острыми предметами находили по всей территории ЖК.

Хозяйка одной из пострадавших собак сообщила, что ее питомец нашел на улице кусочки мяса с крючками. Позднее выяснилось, что животное успело проглотить несколько штук, из-за чего потребовалась срочная операция. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.