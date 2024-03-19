19 марта, 19:47Город
Вендинговые автоматы с кормом для птиц установили на ВДНХ
Фото: пресс-служба ВДНХ
В парке "Останкино" на ВДНХ установили вендинговые автоматы, в которых можно приобрести корм для птиц. Об этом сообщили на сайте выставки.
"На Садовом и Дворцовом прудах в парке "Останкино" появились вендинговые автоматы с кормом для птиц. Специализированный корм, который можно приобрести в этих автоматах, пойдет на пользу пернатым обитателям главной выставки страны и поможет сохранить экологию водоемов", – говорится в сообщении.
В пресс-службе ВДНХ пояснили, что птиц нельзя кормить хлебом и сладостями. Автоматы установили, чтобы посетители долго не искали специальное угощение для пернатых.
Корм расфасован в пакетики по 100 граммов. Сами автоматы работают на солнечных батареях, поэтому не вредят окружающей среде.
Ранее стало известно, что жители столицы собрали почти 500 килограммов корма в рамках акции "Накорми птицу". За два месяца акции москвичи собрали для птиц нежареные семена подсолнечника, тыквы, арбуза, дыни, льна, проса, овса, трав и сорняков, шишки хвойных деревьев и другие.
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