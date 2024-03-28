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28 марта, 07:30

В мире

Новости мира: весенние паводки пришли в Казахстан

Новости мира: весенние паводки пришли в Казахстан

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В Казахстан пришли весенние паводки. В ряде сельских районов ситуация с большой водой стала проблематичной: люди стали спасаться от волн на крышах домов. Власти сообщили о проведении эвакуации при помощи вертолетов. По данным за 27 марта, помощь потребовалась сотне человек, включая десятки детей.

Режим ЧС был введен в городе американского штата Кентукки Боулинг-Грин. Из-за начавшегося пожара на заправке и последовавшего за ним мощного взрыва пришлось эвакуировать всю округу, включая школы и медучреждения.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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