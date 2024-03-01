Новости мира: пятеро спасателей погибли из-за лесных пожаров в Мексике

В мексиканском регионе Оахаке бушует лесной пожар, который охватил более 40 гектаров. В ходе борьбы с огнем пропали без вести пятеро спасателей. Позднее их объявили погибшими. Подозреваемый по делу о пожаре задержан полицией.

На юге Сиднея под большим промышленным комплексом начала проседать земля. Образовалась воронка, а здание частично обрушилось. Персонал успели эвакуировать.

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