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01 марта, 08:30

Происшествия

Новости мира: пятеро спасателей погибли из-за лесных пожаров в Мексике

Новости мира: пятеро спасателей погибли из-за лесных пожаров в Мексике

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В мексиканском регионе Оахаке бушует лесной пожар, который охватил более 40 гектаров. В ходе борьбы с огнем пропали без вести пятеро спасателей. Позднее их объявили погибшими. Подозреваемый по делу о пожаре задержан полицией.

На юге Сиднея под большим промышленным комплексом начала проседать земля. Образовалась воронка, а здание частично обрушилось. Персонал успели эвакуировать.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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