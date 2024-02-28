Губернатор Техаса ввел чрезвычайное положение в 60 округах штата на фоне пожаров

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Чрезвычайное положение введено в 60 округах Техаса из-за природных пожаров. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление губернатора американского штата Техас Грега Эббота.

Уточняется, что количество округов, где действует чрезвычайное положение, может быть увеличено.

По данным телеканала CNN, огонь охватил примерно 129 тысяч гектаров. В некоторых городах жители покидают дома, на севере штата, в городе Канэйдиан, эвакуировали две больницы.

Как пишут местные СМИ, огонь не получается локализовать ни на одном участке, в некоторых населенных пунктах объявлена эвакуация. Из-за густого смога люди не могут выбраться без помощи спасателей, сообщают журналисты.

Новости мира: крупный лесной пожар возник в американском штате Техас