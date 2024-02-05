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05 февраля, 21:30

Происшествия

Число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 122

Число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 122

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Число погибших в результате лесных пожаров в Чили возросло до 122. По данным властей страны, число жертв может вырасти – сейчас сотни людей считаются пропавшими без вести. Повреждены или разрушены больше 14 тысяч домов.

В стране действует режим ЧС, в наиболее пострадавших районах ввели комендантский час. В Чили объявили двухдневный траур, а президент страны Габриэль Борич назвал ситуацию крупнейшей трагедией за последние 14 лет.

Подробнее – на телеканале Москва 24.

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