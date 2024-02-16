Пожар в Новой Зеландии охватил больше 650 гектаров

В Новой Зеландии третьи сутки не могут справиться с природными пожарами. Огонь бушует рядом с городом Крайст Черч. Пламя охватило больше 650 гектаров степной местности.

Пожарные в Лос-Анджелесе попали в больницу после вызова. В службу спасения позвонил водитель грузовика со сниженным газом. Он сообщил о возгорании в прицепе. Когда команда спасателей прибыла на место, произошел мощный взрыв. В результате девять пожарных были госпитализированы.

Американец Роберт Дюбуаз выиграл рекордную сумму компенсации от властей. Из 59 лет жизни 37 он отсидел в тюрьме за убийство, которого не совершал. Найти реального преступника помогли результаты ДНК-теста. Отобранную свободу оценили в 14 миллионов долларов.

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