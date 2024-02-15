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15 февраля, 17:30

Происшествия

Сотрудники метро спасли человека, упавшего на пути

Сотрудники метро спасли человека, упавшего на пути

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На станции "Пыхтино" сотрудники метро спасли человека, упавшего на пути вечером 14 февраля. Ближайший поезд успел остановиться еще в тоннеле. Рабочие помогли пострадавшему выбраться. Известно, что мужчина ударился головой и не мог самостоятельно помочь себе.

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