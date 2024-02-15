На станции "Пыхтино" сотрудники метро спасли человека, упавшего на пути вечером 14 февраля. Ближайший поезд успел остановиться еще в тоннеле. Рабочие помогли пострадавшему выбраться. Известно, что мужчина ударился головой и не мог самостоятельно помочь себе.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp редакции по телефону +7 (926) 266-24-24 и получить шанс выиграть призы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.