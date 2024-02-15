Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту пожара в "Известия Hall"

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара в здании "Известия Hall" на Пушкинской площади. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В ведомстве добавили, что точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

На месте возгорания работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует исполняющий обязанности Тверского межрайонного прокурора Николай Чекашкин, отметили в надзорном ведомстве.

О пожаре в здании "Известия Hall" в центре Москвы стало известно утром 15 февраля. Возгорание началось на первом этаже административного здания, находящегося на реконструкции.

В МЧС сообщили, что площадь пожара достигла 1 500 квадратных метров. Информация о возможных пострадавших при возгорании уточняется.

В связи с пожаром было перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка. Кроме того, перекрыты три из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца.

Здание "Известия Hall" загорелось в центре Москвы