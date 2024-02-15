15 февраля, 07:49Происшествия
Прокуратура проконтролирует ход проверки по факту пожара в "Известия Hall"
Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"
Прокуратура взяла под контроль ход и результаты процессуальной проверки по факту пожара в здании "Известия Hall" на Пушкинской площади. Об этом сообщается в телеграм-канале столичной прокуратуры.
В ведомстве добавили, что точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.
На месте возгорания работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует исполняющий обязанности Тверского межрайонного прокурора Николай Чекашкин, отметили в надзорном ведомстве.
О пожаре в здании "Известия Hall" в центре Москвы стало известно утром 15 февраля. Возгорание началось на первом этаже административного здания, находящегося на реконструкции.
В МЧС сообщили, что площадь пожара достигла 1 500 квадратных метров. Информация о возможных пострадавших при возгорании уточняется.
В связи с пожаром было перекрыто движение по Большому Путинковскому переулку и по улице Малая Дмитровка. Кроме того, перекрыты три из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца.
Здание "Известия Hall" загорелось в центре Москвы
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