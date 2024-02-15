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15 февраля, 06:56

Происшествия

Площадь пожара в здании "Известия Hall" составляет 1,5 тысячи "квадратов"

Видео: Москва 24

Предварительная площадь возгорания в здании "Известия Hall" на Пушкинской площади составляет 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

В ведомстве уточнили, что возгорание началось на первом этаже административного здания, которое находится на реконструкции. На месте продолжают работать пожарно-спасательные подразделения.

О пожаре в здании "Известия Hall" в центре Москвы стало известно утром 15 февраля. Сведений о возможных пострадавших в результате возгорания пока не поступало.

В Дептрансе предупредили, что в связи с пожаром перекрыты три из четырех полос по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна из четырех полос по Большому Путинковскому переулку.

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