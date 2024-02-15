Годовалая девочка погибла в результате обстрела Белгорода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Годовалая девочка погибла при обстреле Белгорода Вооруженными силами Украины, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава Белгородской области также рассказал, что один мужчина скончался в операционной, врачи боролись за его жизнь до последнего.

"В тяжелом состоянии, преимущественно с осколочными ранениями разных частей тела, – 6 человек. У 9 пострадавших состояние средней тяжести", – отметил Гладков.

Двое несовершеннолетних мальчиков получили контузию и ушиб плеча. После оказанной врачебной помощи их отпустили на амбулаторное лечение. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

ВСУ обстреляли Белгород днем 15 февраля. В результате атаки погибли шесть человек, в том числе один ребенок. Еще 17 жителей, среди которых четверо детей, получили ранения.

По информации СМИ, в момент удара ребенок находился в коляске. С ним на прогулку по территории местной школы вышла мать. Однако, по данным РИА Новости, с погибшей девочкой гуляла бабушка на стадионе.

В Минобороны РФ сообщили, что российская система ПВО уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire над регионом.

В связи с произошедшим Сергей Собянин от имени жителей Москвы и себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким белгородцев. Столичный мэр назвал атаку украинской армии жестокой и коварной.

На фоне атаки ВСУ на российский город МИД пообещал суровое наказание. В ведомстве указали, что ВСУ терпят провал на фронте, в связи с чем вымещают свою злость на мирных гражданах.

Шесть человек погибли при ударе ВСУ по Белгороду