Пятнадцать человек госпитализировали в результате обстрела Белгорода

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Число попавших в больницу в результате обстрела Белгорода со стороны украинских войск увеличилось до 15 человек, среди них двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую больницу № 2.

До этого сообщалось о 13 госпитализированных. Из них восемь находились в реанимации. По словам врачей, при атаке на город погибли женщина и ребенок.

Днем 15 февраля в Белгороде и Белгородском районе объявили ракетную опасность, граждан попросили оставаться дома и не подходить к окнам.

Как ранее заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, при обстреле города погибли пять человек, в том числе один ребенок, еще 18 пострадали. Среди пострадавших есть пять несовершеннолетних. Гладков уточнил, что всех раненых доставляют в больницы, им оказывается необходимая помощь.

По данным главы региона, повреждения получили магазин и территория одного из промышленных предприятий. В Белгородском районе в селе Шагаровка разрушения были зафиксированы в двух частных домовладениях и одной машине.

В Минобороны РФ сообщали, что система ПВО уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Атака была пресечена около 12:30 по московскому времени.

Четыре ребенка оказались в реанимации после обстрела Белгорода