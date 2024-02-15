15 февраля, 13:05Происшествия
Силы ПВО сбили 14 украинских снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью
Фото: телеграм-канал "ЧП Белгородская область"
Российская система ПВО уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, атака была пресечена около 12:30 по московскому времени.
Как пишет ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи, стало известно о пострадавших после обстрела ВСУ гражданских объектов в Белгороде. Врачи доставляют их в больницы, число раненых уточняется.
В настоящее время в Белгороде и Белгородском районе звучат сирены ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам. Укрыться можно в коридоре, ванной, туалете, кладовой, уточнил он.
До этого, в ночь на 14 февраля, в регионе пострадала местная жительница, там работала система ПВО. В Белгороде, Белгородском районе и в Валуйках действовала ракетная опасность.
Читайте также
- Три украинских дрона сбили над Белгородской областью
- Три человека пострадали при обстреле ВСУ хутора Понуры под Белгородом