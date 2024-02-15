Силы ПВО сбили 14 украинских снарядов RM-70 Vampire над Белгородской областью

Фото: телеграм-канал "ЧП Белгородская область"

Российская система ПВО уничтожила 14 украинских снарядов РСЗО RM-70 Vampire над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, атака была пресечена около 12:30 по московскому времени.

Как пишет ТАСС со ссылкой на городскую станцию скорой помощи, стало известно о пострадавших после обстрела ВСУ гражданских объектов в Белгороде. Врачи доставляют их в больницы, число раненых уточняется.

В настоящее время в Белгороде и Белгородском районе звучат сирены ракетной опасности. Губернатор региона Вячеслав Гладков призвал местных жителей оставаться дома и не подходить к окнам. Укрыться можно в коридоре, ванной, туалете, кладовой, уточнил он.

До этого, в ночь на 14 февраля, в регионе пострадала местная жительница, там работала система ПВО. В Белгороде, Белгородском районе и в Валуйках действовала ракетная опасность.