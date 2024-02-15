15 февраля, 12:39Происшествия
Ракетную опасность объявили в Белгороде и Белгородском районе
Фото: 123F/vershininphoto
Сирены ракетной опасности запущены в Белгороде и Белгородском районе, граждан призвали не подходить к окнам. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.
Он рекомендовал местному населению укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, туалете, кладовой.
"Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", – заключил Гладков.
В ночь на 14 февраля в Белгородской области работала система ПВО. В результате атаки украинской армии в Валуйском округе пострадала женщина, ее доставили в областную больницу.
В этот момент в Белгороде и Белгородском районе, а также в Валуйках действовала ракетная опасность. Местному населению рекомендовали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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