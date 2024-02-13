Силы ПВО сбили беспилотник над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник над территорией Стародубского муниципального округа Брянской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Беспилотный летательный аппарат-разведчик самолетного типа уничтожен над Стародубским муниципальным округом силами ПВО Минобороны РФ", – написал он.

По словам губернатора, аппарат был запущен со стороны Украины. В результате инцидента никто не пострадал, разрушений также не выявили.

На месте происшествия работают оперативные службы региона.

До этого в небе над Брянской областью уничтожили два украинских беспилотника. Объекты заметила и обезвредила система ПВО. Пострадавших и разрушений в результате атаки не было.



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