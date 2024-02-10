Два украинских беспилотника уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы российской противовоздушной обороны сбили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз.

Как отметил глава региона, силами ПВО Минобороны РФ была пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам Богомаза, два беспилотника самолетного типа были уничтожены над Брянским районом. Губернатор подчеркнул, что в результате украинской атаки пострадавших и разрушений нет, на месте работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что над Брянской областью дежурными силами ПВО были уничтожены три украинских беспилотника.

До этого мэр Дзержинска Иван Носков сообщил о том, что в Нижегородской области средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен беспилотник. В результате атаки пострадавших и разрушений нет.