Беспилотник обезвредили в Нижегородской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен беспилотник в нижегородском Дзержинске. Мэр города Иван Носков сообщил о происшествии в своем телеграм-канале.

"Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в его публикации.

Ранее российская система противовоздушной обороны пресекла атаку четырех дронов, выпущенных украинской армией в направлении инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Орловской области.

По словам главы региона Андрея Клычкова, атака была произведена в ночь с 8 на 9 февраля. При этом никто не получил травм в результате происшествия, уточнил он.



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