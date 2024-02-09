09 февраля, 12:03Происшествия
Беспилотник обезвредили в Нижегородской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Минувшей ночью средствами радиоэлектронной борьбы был обезврежен беспилотник в нижегородском Дзержинске. Мэр города Иван Носков сообщил о происшествии в своем телеграм-канале.
"Сегодня ночью на территории промзоны Дзержинска средствами РЭБ обезврежен беспилотник. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в его публикации.
Ранее российская система противовоздушной обороны пресекла атаку четырех дронов, выпущенных украинской армией в направлении инфраструктуры топливно-энергетического комплекса Орловской области.
По словам главы региона Андрея Клычкова, атака была произведена в ночь с 8 на 9 февраля. При этом никто не получил травм в результате происшествия, уточнил он.
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