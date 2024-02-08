Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Крымом – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотник в небе над Крымом. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки пресекли в ночь на 8 февраля. В ведомстве обратили внимание, что объект был запущен с украинской стороны.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Крым", – говорится в сообщении.

До этого над Крымом сбили четыре украинские ракеты. Украина предприняла попытку атаковать регион в ночное время суток. В результате произошедшего никто не пострадал.



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