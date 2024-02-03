Средства ПВО России сбили два украинских БПЛА над Брянской областью

Фото: Министерство обороны РФ

Российские средства ПВО сбили два беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Брянской области. Об этом заявило Минобороны РФ в своем телеграм-канале.

Там указали, что БПЛА были самолетного типа, их сбили около 20:00 3 февраля.

Ранее губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что средства ПВО России сбили три украинских беспилотника. В результате атаки никто не пострадал, также не было зафиксировано повреждений, указал он и добавил, что на месте происшествия работали оперативные и экстренные службы.

До этого в военном ведомстве заявили, что в ночь на 30 января силы ПВО уничтожили и перехватили в общей сумме 21 беспилотник ВСУ над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша отметил, что обломки БПЛА упали на крышу технической нежилой постройки, из граждан никто не пострадал. Глава Севастополя Михаил Развожаев также заявил, что спасательная служба города не выявила каких-либо повреждений инфраструктуры.

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