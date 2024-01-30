Средства ПВО уничтожили и перехватили 21 украинский БПЛА над несколькими регионами РФ

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в общей сумме 21 украинский беспилотник над территорией пяти российских регионов в ночь на 30 января. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В частности, как уточнили в ведомстве, 11 беспилотников были перехвачено над территорией Крыма, 5 беспилотников – в Белгородской области, 3 беспилотника – в Брянской области и по одному дрону было сбито над территориями Калужской и Тульской областей.

Как сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша, обломки сбитого дрона упали на крышу технической нежилой постройки. В результате произошедшего никто не пострадал, возгораний также нет. На месте уже работают оперативные группы, добавил глава региона.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, все службы региона приведены в состояние боевой готовности. Вместе с тем спасательная служба города не фиксирует каких-либо повреждений инфраструктуры.

Ранее средства противовоздушной обороны ликвидировали в небе над Белгородской областью три снаряда, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган".

До этого украинские войска атаковали село Тишанка Волоконовского района в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе. Как отметил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате обстрела обошлось без пострадавших.