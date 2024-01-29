Село Тишанка Белгородской области попало под обстрел ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинские войска атаковали село Тишанка Волоконовского района в Белгородской области при помощи дрона-камикадзе. В результате обстрела обошлось без пострадавших, сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что повреждения получили линия газоснабжения и легковой автомобиль.

"Оперативные и аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий", – отметил глава области.

Ранее женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Борисовском районе Белгородской области. Гладков указал на то, что украинский оператор беспилотника убил беззащитного человека целенаправленно, так как это случилось не во время обстрела.

До этого системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений не было.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов