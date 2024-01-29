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29 января, 20:58

Происшествия

Система ПВО сбила несколько целей на подлете к поселку Горьковскому под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковскому в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В Грайворонском городском округе сработала наша система ПВО – сбито несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковскому", – написал он.

По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал. В поселке Хотмыжск получили повреждения частный дом, машина и забор.

Последствия на земле уточняют оперативные службы, добавил Гладков.

До этого украинская армия совершила обстрел окраины села Долгого в Белгородской области. ВСУ обстреляли населенный пункт с помощью трех дронов-камикадзе. В результате произошедшего никто не пострадал.

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