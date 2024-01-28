ВСУ выпустили по пяти районам Белгородской области 43 снаряда за сутки

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ВСУ за прошедшие сутки обстреляли пять приграничных районов Белгородской области 43 снарядами, включая шесть устройств с дронов. Среди мирных жителей жертв нет. Об этом губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил в своем телеграм-канале.

По его данным, больше всего обстрелу подвергся Шебекинский городской округ. Там зафиксировано 36 обстрелов.

Гладков подчеркнул, что с начала недели по субботу зафиксировали 279 обстрелов, 65 из которых были выполнены беспилотниками. Это говорит о том, что использование БПЛА для атак не снижается, уточнил он.

Добавляется, что в Шебекинском городском округе под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка. Там установлено 17 прилетов. Кроме того, в селе совершено пять атак с помощью дронов-камикадзе и сброшено с БПЛА два взрывных устройства.

По информации главы региона, пострадавших нет. Повреждения выявили в четырех частных жилых домовладениях, повреждены пять гражданских автомобилей и линии электропередачи. Сейчас электроснабжение восстановлено.

Помимо этого, Украина выпустила по селу Середа всемь минометных снарядов, по селу Муром – два минометных снаряда. В хуторе Марьино и селе Муром с БПЛА сброшено по одному взрывному устройству, рассказал Гладков.

Подчеркивается, что в Белгородском районе в селе Красный Хутор сброшено одно взрывное устройство с дрона. В Краснояружском районе в селе Графовка дроном-камикадзе был атакован инфраструктурный объект связи. В Волоконовском районе 10 раз из гранатомета обстреляли окраину хутора Старый.

Гладков поделился, что в Грайворонском городском округе Киев атаковал село Антоновка при помощи дрона-камикадзе, который сбросил взрывное устройство на частный жилой дом. По его информации, пострадавших нет, но разрушения выявлены в четырех частных домовладениях.

Ранее женщина погибла при атаке ВСУ на хутор в Борисовском районе Белгородской области. Гладков указал на то, что украинский оператор беспилотника убил беззащитного человека целенаправленно, так как это случилось не во время обстрела.

До этого системы ПВО сбили БПЛА самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. Пострадавших и разрушений не было.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов