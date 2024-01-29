Российские средства РЭБ сбили беспилотник в Ростовской области

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Российские системы радиоэлектронной борьбы нейтрализовали беспилотник утром 29 января на территории Неклиновский района Ростовской области. Об этом губернатор региона Василий Голубев рассказал в своем телеграм-канале.

"В результате падения БПЛА и детонации взрывного устройства частично повреждены остекление и стены нескольких корпусов в загородном лагере. В зимнее время учреждение не работает, находясь на консервации", – написал глава Ростовской области.

Вместе с тем Голубев добавил, что в результате происшествия никто не пострадал.

Ранее сообщалось, что системы ПВО РФ сбили украинский дрон самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом рассказали в Минобороны России.

До этого российская противовоздушная оборона уничтожила беспилотник самолетного типа над селом Ближним в Белгородском районе. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Стало известно о предотвращении Росгвардией и ФСБ терактов в Брянской и Калужской областях