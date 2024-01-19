Дроны ВСУ сбили над Погарским и Унечским районами Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская противовоздушная оборона уничтожила два украинских беспилотника самолетного типа над Погарским и Унечским районами. Об этом губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал в своем телеграм-канале.

По словам главы региона, в результате происшествия пострадавших и разрушений не зафиксировали. В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Утром 19 января украинская сторона попыталась с помощью дрона атаковать объекты на территории города Клинцы Брянской области. Его подавили средства РЭБ, поделился Богомаз. При уничтожении цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы.

Пострадавших нет, однако на месте падения вспыхнул огонь. К тушению привлекли пожарный поезд. Он прибыл к месту ЧП с пятью тоннами пенообразователя и 120 тоннами воды.

Сейчас площадь пожара на нефтебазе составляет 1 тысячу квадратных метров. По данным оперативных служб, на территории ЧП происходит возгорание четырех резервуаров с бензином.

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