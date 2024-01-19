19 января, 08:09Происшествия
Украинский беспилотник сбили над территорией Брянской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Дежурная система ПВО РФ уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным министерства, атака украинской стороны по объектам РФ была пресечена в 06:40 по московскому времени.
Ранее сообщалось, что в ночь на 18 января в Ленинградской области ПВО России сбила беспилотник. По данным российского оборонного ведомства, дрон был запущен с украинской стороны.
Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в результате инцидента пострадавших нет. Вместе с тем он поделился, что власти находятся в постоянном контакте с силовыми структурами.
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