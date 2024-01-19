Украинский беспилотник сбили над территорией Брянской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурная система ПВО РФ уничтожила украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Брянской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным министерства, атака украинской стороны по объектам РФ была пресечена в 06:40 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что в ночь на 18 января в Ленинградской области ПВО России сбила беспилотник. По данным российского оборонного ведомства, дрон был запущен с украинской стороны.

Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал, что в результате инцидента пострадавших нет. Вместе с тем он поделился, что власти находятся в постоянном контакте с силовыми структурами.

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