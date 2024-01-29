Средства ПВО уничтожили три реактивных снаряда из РСЗО "Ураган" над Белгородом – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в небе над Белгородской областью три снаряда, выпущенных из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Ураган". Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Попытку атаки пресекли около 20:30. По информации ведомства, снаряды были запущены с украинской стороны.

"Дежурными средствами ПВО три реактивных снаряда уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к поселку Горьковскому. По его информации, в результате произошедшего никто не пострадал. В поселке Хотмыжск получили повреждения частный дом, машина и забор.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов