ВСУ обстреляли окраину села Долгого под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Украинская армия совершила обстрел окраины села Долгого в Белгородской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Окраина села Долгого Валуйского городского округа подверглась атаке ВСУ с помощью 3 дронов-камикадзе", – написал он.

При взрывах в населенном пункте никто не пострадал. Повреждения получили автомобиль и экскаватор.

На месте происшествия работают оперативные службы, уточнил Гладков.

Ранее под обстрел украинской армии попало село Тишанка. Повреждения получили линия газоснабжения и легковой автомобиль. Пострадавших в результате обстрела не выявили.



При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов