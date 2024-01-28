28 января, 16:45Происшествия
Два человека пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Украинские войска подвергли обстрелу Горловку в ДНР. В результате вражеской атаки пострадали два человека. Глава населенного пункта Иван Приходько сообщил о происшествии в своем официальном телеграм-канале.
"Количество раненных обстрелом вооруженных формирований Украины мирных горловчан возросло до двух", – говорится в его публикации.
Ранее мэр сообщал о пострадавшей в результате атаки ВСУ мирной жительнице.
До этого житель Горловки в ДНР получил ранение в результате подрыва на украинской противопехотной мине. Это произошло на улице Переяславской.
Уточнялось, что Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" украинские силы регулярно используют для дистанционного минирования.
Число жертв удара ВСУ по Донецку достигло 27
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