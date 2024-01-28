Два человека пострадали при обстреле Горловки со стороны ВСУ

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Украинские войска подвергли обстрелу Горловку в ДНР. В результате вражеской атаки пострадали два человека. Глава населенного пункта Иван Приходько сообщил о происшествии в своем официальном телеграм-канале.

"Количество раненных обстрелом вооруженных формирований Украины мирных горловчан возросло до двух", – говорится в его публикации.

Ранее мэр сообщал о пострадавшей в результате атаки ВСУ мирной жительнице.



До этого житель Горловки в ДНР получил ранение в результате подрыва на украинской противопехотной мине. Это произошло на улице Переяславской.

Уточнялось, что Противопехотные мины ПФМ-1 "Лепесток" украинские силы регулярно используют для дистанционного минирования.



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