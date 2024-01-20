Восемь человек пострадали после ночных обстрелов Горловки

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

В результате обстрела, который произошел в ночь с 19 на 20 января в Горловке, пострадало восемь человек. Об этом заявили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"Ранения различной степени тяжести получили восемь гражданских лиц: женщины 1957, 1973 и 1985 года рождения; мужчины 2001, 1995, 1977 и 1987 года рождения", – сказано в сообщении.

Также, по информации представительства ДНР, во время выполнения служебных обязанностей получила ранения женщина 1967 года рождения, работавшая в скорой.

Ранее сообщалось, что ВСУ вечером 19 января выпустили по Горловке в ДНР 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), а после полуночи еще 12 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров.

В результате украинской атаки повреждения получили гостиница "Родина", детский сад "Теремок" и ряд домов по улице Пушкинской. Также был частично обесточен микрорайон "Квартал 245".



Три человека погибли при обстреле Горловки со стороны ВСУ