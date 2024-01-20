Украинские войска выпустили более 30 снарядов по Горловке

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн 🅉"

Украинские военные вечером 19 января выпустили по Горловке в ДНР 20 ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО), а после полуночи еще 12 кассетных снарядов калибром 155 миллиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале представительства республики в СЦКК.

Мэр города Иван Приходько сообщил о нескольких пострадавших при обстреле ВСУ. В том числе ранения получила сотрудница скорой медицинской помощи.

В результате украинской атаки повреждения получили гостиница "Родина", детский сад "Теремок" и ряд домов по улице Пушкинской. Также был частично обесточен микрорайон "Квартал 245".

Ранее стало известно, что село Курковичи в Брянской области попало под обстрел украинской армии. По словам губернатора региона Александра Богомаза, в результате атаки никто не пострадал. Однако частичные повреждения получили четыре жилых дома, торговый объект и остановочный павильон.

До этого женщина пострадала при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины. У пострадавшей осколочное ранение правого коленного сустава. Ее доставили в местную больницу.