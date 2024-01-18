Женщина пострадала в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Женщина пострадала при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что речь идет об обстреле утром 18 января. У пострадавшей осколочное ранение правого коленного сустава. Ее доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских ракет на подлете к Белгороду утром 18 января. В результате атаки в одном из домов Белгородского района были выбиты стекла в окнах.

Ракетная опасность, которая была объявлена в Белгороде утром 18 января, отменена.

В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские тактические ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.

Как рассказал губернатор области Александр Богомаз, украинская сторона попыталась таким образом атаковать объекты на территории Суражского района. В результате произошедшего никто не пострадал, добавил он.

При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов