18 января, 08:57Происшествия
Женщина пострадала в результате утреннего обстрела Белгорода со стороны ВСУ
Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"
Женщина пострадала при обстреле Белгорода и Белгородского района со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Он уточнил, что речь идет об обстреле утром 18 января. У пострадавшей осколочное ранение правого коленного сустава. Ее доставили в городскую больницу № 2 города Белгорода. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили десять украинских ракет на подлете к Белгороду утром 18 января. В результате атаки в одном из домов Белгородского района были выбиты стекла в окнах.
Ракетная опасность, которая была объявлена в Белгороде утром 18 января, отменена.
В Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства ПВО уничтожили две украинские тактические ракеты комплекса "Точка-У" и перехватили три беспилотника самолетного типа над территорией Брянской области.
Как рассказал губернатор области Александр Богомаз, украинская сторона попыталась таким образом атаковать объекты на территории Суражского района. В результате произошедшего никто не пострадал, добавил он.
При атаке ВСУ на Белгород повреждены 100 машин и 20 домов
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